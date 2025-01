COMMUNIQUĖ DE PRESSE



Situation dans l’Est de la RDC



Le GIMA dénonce l’omerta de la communauté internationale et invite l’Union Africaine à aborder le sujet lors son prochain sommet des Chefs d’Etat prévu à Addis Abeba



À l’instar de tous les observateurs de bonne foi, le Groupe d’initiatives pour une Médiation à l’Africaine (GIMA) constate et dénonce la multiplication des provocations, des pillages et toute la gamme de déstabilisations dont la République Démocratique du Congo est victime, dans un silence aux allures d’une omerta planifiée au sein de la communauté internationale.



Le Silence et l’inaction face à la barbarie et les atrocités perpétrées par le M23 et ses souteneurs sur le territoire congolais constituent un affront non seulement à la République démocratique du Congo mais également, aux valeurs universelles de justice et de paix.