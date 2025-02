(Contribution), Histoire d'un homme, un visionnaire un bâtisseur

Monsieur Abdoulaye THIAM, une figure emblématique du développement économique et social en Afrique de l’Ouest. Avec sa double nationalité sénégalaise et gambienne, Abdoulaye THIAM a toujours eu le regard tourné vers l’excellence. Diplômé en Comptabilité de Management à l’Université du Québec à Montréal en 1998, il est expert-comptable, inscrit à l’ordre des comptables professionnels agréés du Canada depuis 2000. Un parcours qui témoigne d’un travail acharné, et d’une soif de perfection.





En 2001, animé par un profond amour pour son pays, il décide de rentrer au Sénégal. Là, il crée “Computer Land”. Une entreprise visionnaire dans le domaine informatique, avant d’élargir son influence avec “Motors Land” et “Immo Land”. Ces entreprises, implantées au Sénégal et en Gambie, couvrent aujourd’hui des secteurs aussi variés que l’informatique, l’immobilier, l’automobile et l’hôtellerie.





Mais Monsieur THIAM ne s’arrête pas à l’entrepreneuriat. Il est profondément convaincu que le développement passe par l’éducation. Depuis 2011, sa “Fondation Computer Land pour Excellence” octroie des bourses aux meilleurs étudiants. Plus de 20 jeunes ont été intégralement pris en charge, représentant un investissement de plus d’un virgule cinq milliard de Francs séfa. Une mission qui transcende les frontières, touchant le Sénégal et la Gambie.





En mars 2024, son engagement exceptionnel est récompensé, par la distinction au grade d’officier de l’Ordre National du Lion, décernée par le Président de la République du Sénégal. Une reconnaissance qui célèbre non seulement l’homme, mais aussi ses réalisations au service du développement. Avec un programme ambitieux de construction de 45 Espaces Numériques Ouverts pour un investissement de 110 milliards de Francs séfa, Monsieur Abdoulaye THIAM transforme la manière dont les jeunes accèdent au savoir.





Plus de 4 900 emplois créés lors de la phase de réalisation, et 765 emplois stables en exploitation. Visionnaire. Humain.





Abdoulaye THIAM incarne l’espoir d’une Afrique qui avance, une Afrique fière de ses talents et de ses capacités. Son groupe de sociétés symbolise son ambition. Contribuer activement au développement économique et social de l’Afrique, en particulier du Sénégal et de la Gambie.





Monsieur Abdoulaye THIAM, entrepreneur, philanthrope.





Une vie dédiée à bâtir des ponts entre les rêves et les réalités.





« Bâtir aujourd’hui pour inspirer demain. »