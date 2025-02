Une mission du GIMA attendue à Libreville

Une mission du Groupe d’initiatives pour une Médiation à l’Africaine ( GIMA) se rendra du 21 au 25 Février prochain à Libreville (Gabon) pour selon un communiqué « pour apprécier sur le terrain le travail remarquable de la Transition au Gabon devant conduire à la tenue de l’élection présidentielle prévue le 12 Avril 2025. »



Cette mission fait suite à l’audience accordée par Mr Joseph Owondault Berre Vice Président du GABON à Mr El hadji Malick Mbaye President du GIMA . C’était à Banjul (Gambie ) en marge du Forum du Fogeca les 30 et 31 janvier 2025 .



« Le GiMA s’est toujours intéressé à la vie politique du Gabon notamment depuis l’arrivée de l’équipe de la transition dirigée par le Général Brice Olegui Nguema . Nous avons tout suivi et notre rencontre avec le Vice Président du Gabon nous a éclairé davantage sur les perspectives porteuses d’espoirs dans ce pays de l’Afrique Centrale C’est pourquoi nous y allons pour saluer le travail remarquable de la Transition gabonaise et appeler à des élections inclusives et transparentes » a affirmé Mr Mbaye dans une déclaration tenue dans une interview avec une chaîne de télévision privée sénégalaise.





Pour rappel dans un communiqué de presse paru en début septembre 2023 dès le renversement de l’ancien Président Aly Bongo , le GIMA avait exprimé son opposition à toute forme de prise de pouvoir par la force et en dehors du cadre institutionnel et démocratique. Cependant, l’organisation continentale s’était réjouie des perspectives encourageantes qui se dessinent à travers les contacts et les échanges entre différents acteurs gabonais



Le GIMA soutenait la démarche de dialogue et encourage le CTRI à faire preuve d’initiatives plus audacieuses pour favoriser un dialogue inclusif et fructueux avec l’ensemble de la classe politique gabonaise. Selon le groupe, l’implication de tous les acteurs politiques dans ce processus est essentielle pour une transition réussie, évitant ainsi une transition précipitée, bâclée et potentiellement périlleuse.



Le GIMA, organisation basée à Rabat, se positionne en tant qu’acteur apolitique et non confessionnel. Elle rassemble des intellectuels de la société civile et d’autres acteurs de la vie politique et sociale africaine. La mission principale du GIMA est de réfléchir à des mécanismes de médiation rapides et efficaces, en prenant appui sur les ressources endogènes, pour la gestion des conflits en Afrique et dans d’autres régions du monde où son expertise en médiation est sollicitée pour rétablir ou instaurer la paix.