Les 10 et 11 mars 2025, un atelier technique à Lagos (Nigeria) a marqué une étape clé dans le déploiement d’ECOVISA, le visa unique pour la CEDEAO. Réunissant experts en immigration et en technologies de l’information, la rencontre a permis d’évaluer et d’améliorer le portail en ligne ECOVISA, afin de garantir un processus de demande simplifié et sécurisé pour les voyageurs de la région.