Bassirou Diomaye Faye annule deux décrets de Macky Sall, signés deux jours après la Présidentielle

Le président Bassirou Diomaye Faye a annulé les deux décrets pris par son prédécesseur Macky Sall le 26 mars 2024, soit deux jours après la victoire de Pastef à la Présidentielle. Ces décrets signés par l'ancien président accordaient des concessions mineures à la société Ciments du Sahel pour l’exploitation d’argile à Thicky et de calcaire à Kirène durant les 25 prochaines années.

Selon site en ligne du Soleil, le chef de l'Etat a annulé ces décrets parce qu'ils sont en violation des normes en vigueur. En effet, le Règlement n°02/2023/CM/UEMOA du 16 juin 2023 limite la durée des renouvellements des concessions minières à 20 ans. De plus, les décrets de renouvellement signés par Macky Sall se fondaient sur l’article 29 du Code minier de 1988, un article qui a été abrogé par les lois plus récentes, notamment les lois 2003-36 et 2016-32.