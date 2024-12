Serigne Mboup : «C'est une bonne idée d'interdire la friperie, mais...»

Dans un entretien accordé à L'Observateur, Serigne Mboup, le président de l'Union nationale des chambres de commerce, d'industrie et d'agriculture du Sénégal, se prononce sur la sortie polémique du ministre du Commerce, Serigne Guèye Diop, sur l'interdiction programmée de l'interdiction de la vente de friperie au Sénégal.

L'interlocuteur du journal a tenu à rappeler que «ce n'est pas la première fois qu['un tel souhait est émis» que le maire de Kaolack qualifie de «bonne idée» surtout «pour un pays qui aspire à la souveraineté économique».

L'opérateur économique précise toutefois «qu'il y a des préalables à régler» : «Le Sénégal doit régler [d'abord] le problème de son tissu industriel. On ne peut pas interdire la friperie, si on n'a pas une industrie textile forte», tranche-t-il.