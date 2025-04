Aminata Touré : “Le Franc CFA va bientôt être de l'histoire ancienne”

Un an après l’élection de Bassirou Diomaye Faye à la présidence du Sénégal, la question de la souveraineté monétaire est au cœur des priorités du gouvernement. Dans un entretien accordé à Russia Today (RT) en français, Aminata Touré, haute représentante du chef de l’État et ancienne Première ministre, a affirmé que le franc CFA, en usage dans plusieurs pays africains, est voué à disparaître. « Le franc CFA, de toute façon, ça va bientôt être, à mon avis, de l’histoire ancienne parce que ce n’est plus adapté aux ambitions de nos économies », a-t-elle expliqué.

Selon elle, cette monnaie ne répond plus aux besoins d’une économie sénégalaise en quête d’autonomie et de dynamisme. Le pays soutient activement le projet de l’éco, la future monnaie unique de la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (Cédéao). « C’est pour ça que la Cédéao réfléchit sur la question pour que, dans les meilleurs délais, cette monnaie qui s’appellerait l’éco verrait le jour », a-t-elle précisé, insistant sur l’urgence de concrétiser cette transition pour renforcer l’indépendance économique du Sénégal et de la région.