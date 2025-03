Le président Diomaye Faye ne veut plus du boulevard général De Gaulle

En conseil des ministres hier, le président de la République Bassirou Diomaye Faye est revenu sur la nécessité de procéder à la dénomination des infrastructures et espaces publics du Sénégal. « Il a rappelé au Gouvernement, que les infrastructures routières, notamment les avenues, boulevards, rues, ainsi que les places et espaces publics de nos villes et communes, doivent représenter des lieux symboliques de l’histoire du Sénégal et de l’Afrique ». Le chef de l’Etat veut que ces espaces portent les noms « de faits et personnalités qui ont marqué la vie de la Nation, ainsi que l’intégration et l’unité du continent ».

Cette requête formulée à quelques jours de la fête de l’indépendance fait d’abord penser au boulevard Général De Gaulle qui abrite le défilé. Le président ne souhaite visiblement pas assister à nouveau à un défilé avec le nom de De Gaulle toujours sur ce boulevard.

Dans un post sur facebook, le 18 avril 2024, le journaliste Elimane Ndao a publié des photos du boulevard avec cette phrase : ‘’Boulevard du Général de Gaulle ou Allées du centenaire, Dakar, Sénégal’’. Une façon certainement pour lui de susciter le débat. Quoi qu’il en soit, l’écrasante majorité des internautes ayant réagi à ce post demande que le nom de l’ancien président français soit rayé de cette grande route au cœur de Dakar. « C’est inadmissible et inimaginable qu’on ait encore des avenues, routes et écoles aux noms de nos bourreaux. J’espère que bientôt nous en serons débarrassés pour de bon », écrit l’un d’eux.

Il n’y aura pas que le boulevard. Certes depuis l’indépendance, surtout à partir du président Diouf, le Sénégal a fortement débaptisé ses espaces publics. Mais il reste encore quelques uns assez symboliques comme le boulevard ou encore l’avenue Pompidou. On entend toujours parler des rues ou avenues au nom de Faidherbe, Peytavin, Carnot, Jules Ferry ou Félix Faure.