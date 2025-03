Le Sénégal lance un emprunt obligataire de 150 milliards de FCFA pour booster ses investissements en 2025

L’État du Sénégal a mandaté Invictus Capital & Finance, une société de gestion et d’intermédiation, pour piloter une levée de fonds de 150 milliards de francs CFA sur le marché local. Cette opération, qui s’appuie sur l’épargne nationale, vise à financer les projets d’investissement prévus dans le budget en cours, selon un communiqué officiel de la société.

Cet emprunt obligataire, le premier de cette envergure sous la présidence de Bassirou Diomaye Faye, ambitionne de mobiliser des ressources internes pour soutenir les priorités de l’État en 2025. Avec des taux d’intérêt oscillant entre 6,40 % et 6,95 %, il promet des rendements attractifs et un placement sécurisé pour les investisseurs, d’après l’Agence de presse sénégalaise (APS).

La direction générale de la comptabilité publique et du Trésor, en collaboration avec le ministère des Finances et du Budget, supervise cette initiative. Invictus Capital & Finance, désigné arrangeur principal et chef de file, est accompagné par Société Générale Sénégal et Société Générale Capital Securities West Africa, qui jouent le rôle de co-arrangeurs et co-chefs de file.

Les obligations issues de cette levée seront cotées à la Bourse régionale des valeurs mobilières (BRVM), assurant ainsi leur liquidité et leur attrait pour les investisseurs, qu’ils soient institutionnels ou particuliers.

Pour Invictus Capital & Finance, cette opération s’inscrit dans une stratégie globale visant à optimiser les dépenses publiques et à privilégier les financements locaux. Si elle réussit, elle pourrait contribuer à réduire le déficit budgétaire, soutenir le développement des infrastructures et poser les bases d’une croissance économique durable.