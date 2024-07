Semences : le ministre de l’Agriculture annonce la fin des subventions

Des réformes seront entamées dans le secteur de l’agriculture.

Ainsi, en a décidé le ministre de l’agriculture, de la souveraineté alimentaire et de l’élevage en visite dans

les départements de Diourbel et de Gossas. Mabouba Diagne annonce la fin de la subvention des semences et leurs réorientations vers d’autres secteurs de l’agriculture.



« Nous allons entamer des réformes sur les subventions, sur les semences. Mais, ce sera dans le bon sens. On va réorienter les subventions. Je ne veux plus subventionner des semences écrémées. Je vais arrêter de faire des semences écrémées. Nous devons nous lancer dans la bataille de l’autosuffisance en semences certifiées. Mon département entend se lancer dans la production de semences certifiées dans l’objectif d’atteindre l’autosuffisance dans ce domaine, et ainsi avoir une agriculture durable et rentable’’ dixit Mabouba Diagne. Le ministre de l’agriculture, de la souveraineté alimentaire et de l’élevage était en visite dans les champs de Serigne Moustapha Mbacké Abdoul Lakram. Ce marabout, gros producteur terrien, exploite des surfaces cultivables de 513 HA implantées dans la localité de Darou Salam Lakram sise dans la commune de PattarLia, dans le département de Gosass. Pour le ministre, il faut s’appesantir sur des champions comme SerigneMoustapha et faire d’eux « des reproducteurs de semences » Le Ministre Mabouba Diagne a mis à profit cette visite de travail pour inviter les maires à « former des coopératives agricoles communales et des coopératives agricoles intercommunales. Nous allons mettre en place le programme agri -diambar pour créer des coopératives agricoles et accélérer les objectifs pour l’atteinte de la souveraineté alimentaire . »