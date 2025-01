SENEGAL-ASSAINISSEMENT-COLLECTIVITES / Le DG de la SONAGED préconise la mise en place d’unités de valorisation industrielle des déchets à Tambacounda et Kédougou

Tambacounda, 9 jan (APS) – Le directeur général de la Société nationale de gestion intégrée des déchets (SONAGED), Khalifa Ababacar Sarr, a préconisé, jeudi, la mise en place d’unités de valorisation industrielle des déchets dans les régions de Kédougou et Tambacounda.



« Pour la valorisation industrielle des déchets, notre planification c’est de toucher toutes les zones géographiques du Sénégal. (…). Après les grandes villes religieuses comme Touba, Tivaouane et Kaolack où nous avions mis en place le Projet de gestion des déchets solides urbains, on va s’élargir aux régions de Tambacounda et de Kédougou, a-t-il déclaré lors d’une tournée.



Il a ajouté que la SONAGED va aussi installer à Tambacounda et à Kédougou de grandes entreprises de valorisation des déchets plastiques, du fer et »du tout venant ».



»La consommation des populations de ces deux régions étant en hausse, on a donc besoin d’ industrialiser le traitement du plastique, du fer mais aussi du tout venant », a-t-il dit, estimant qu’avec le résidus, »on peut développer une agriculture bio et assez responsable avec le compostage ».



Il a rappelé que l’ambition de la SONAGED, c’est d’être partout pour »honorer la dynamique de modernisation du Sénégal avec une industrialisation accrue basée sur une grande offre de services aux communautés ».



Khalifa Ababacar Sarr a insisté sur la nécessité d’avoir une bonne organisation dans le traitement des déchets et une meilleure implication de tous les acteurs pour valoriser chaque déchet dans le cadre de l’économie circulaire.



« Aujourd’hui, a-t-il souligné, nous sommes dans la dynamique de l’économie circulaire. Il va falloir donc qu’on crée de la richesse à partir des déchets comme cela se fait dans certains pays africains ».



»Cela demande juste une bonne organisation et une bonne participation des entreprises dans le cadre de la responsabilité sociétale d’entreprise (RSE) pour qu’on puisse acter notre démarche à corroborer toute une dynamique visant à élaguer beaucoup de mauvaises pratiques dans nos cités », a-t-il expliqué.



Le directeur général a salué le dynamisme de la SONAGED dans la collecte et le conditionnement des déchets dans les régions de Tambacounda et Kédougou, comparant ce dynamisme à celui noté dans les autres régions du Sénégal.







M. Sarr a relevé néanmoins la nécessité de renforcer les ressources humaines de la SONAGED pour aller vers un maillage de toutes communes des régions de Tambacounda et de Kédougou.



Concernant la situation d’ensemble de la collette et du conditionnement des déchets vers les décharges, il a affirmé qu’elle »est effective » dans ces deux régions de l’est du pays.



»Maintenant, dans un futur proche, on va axer notre orientation vers un renforcement de capacités des zones géographiques, une meilleure répartition de notre personnel avec un recrutement sûrement à venir pour renforcer l’existant », a-t-il annoncé.



« La SONAGED doit être présente dans toutes les zones géographiques du pays et nos agents doivent être dans toutes les communes », a-t-il souhaité.



Khalifa Ababacar Sarr a invité par ailleurs les populations du Sénégal oriental à adopter des comportements éco-responsables pour faciliter la gestion des déchets.



‘’Ce qu’on attend de tout Sénégalais, c’est avoir une attitude écogeste et écoresponsable dans la prise en main des déchets », a-t-il laissé entendre.



Le directeur général a rencontré lors de sa tournée les autorités administratives des régions de Kédougou et de Tambacounda et les agents des antennes régionales de ce service public de nettoiement.



Il s’est rendu également sur la décharge régionale, dotée d’une benne à ordures et de bancs écologiques ainsi que des points de regroupement normalisés, réalisés en partenariat avec l’appui de l’ONG Le Korsa.