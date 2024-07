Redressement fiscal : Le Sénégal réclame 24 milliards aux Turcs, plus de 17 milliards à Eiffage

Il y a quelques mois, le journal sénégalais Libération révélait que le fisc réclamait 4 milliards à Summa. Mais en réalité, ce montant est faible comparé à ce que le Fisc réclame à trois entreprises turques à savoir Summa, Limak et Summa Sénégal qui sont dans la gestion aéroportuaire (AIBD) et la construction. Selon Sika Finances, la DGID réclame pas moins de 24 milliards d’arriérés de versement à ces compagnies.

Et même si l’affaire ne fait pas de bruit, il n’en demeure pas moins que, c’est la méthode forte qui a été utilisée par les autorités sénégalaises, d’après ce site. « Pour recouvrer ce montant, le fisc sénégalais a saisi des camions, des engins, des centrales à béton, pelles hydrauliques et mécaniques, des chargeurs, des bulldozers, etc. », écrit le site d’information.