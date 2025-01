Real Madrid : un Sénégalais dans le groupe de Ancelotti, une recrue potentielle pour Pape Thiaw

Le Real Madrid a étrillé (5-1) Salzbourg en Ligue des champions, ce mercredi 22 janvier. La veille de la rencontre, les Merengues ont effectué leur dernière séance de préparation avec dans leurs rangs un invité surprise : un jeune Sénégalais de 19 ans, haut comme trois pommes (1m70). Cet ailier droit se nomme Babacar Diocou Ndiaye. L’entraîneur de la Maison Blanche, Carlo Ancelotti, l’a confié à l’entraînement des A pour le récompenser de ses performances avec l’équipe C où il poursuit sa formation après avoir explosé en U17, U18 et U19.



Né au Sénégal, Diocou Ndiaye a rejoint l’Espagne à 12 ans, rapporte Record, reprenant une information du quotidien sportif ibérique AS relayée par Afrik-Foot. Pensionnaire de l’équipe C madrilène, l’Hispano-Sénégalais a joué pour les U17 de son pays d’adoption. «Il reste éligible pour les Lions», souffle Afrik-Foot.



Pour sa première avec les stars madrilènes, Diocou Ndiaye «a fait montre de ses qualités de vitesse et de percussion, au-delà de sa capacité à jouer des deux pieds», détaille la source. Qui précise que, pour le moment, son incorporation définitive dans le groupe de Kylian Mbappé et Cie «n’est pas d’actualité».