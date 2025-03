Match amical: Angleterre vs Sénégal se jouera à guichets fermés!

L’affiche entre les Three Lions et les Lions du Sénégal, prévue le 10 juin 2025 au City Ground, se jouera devant un stade complet. La Fédération anglaise de football (FA) a confirmé que tous les billets ont été vendus, signe de l’engouement exceptionnel autour de cette rencontre.



Les supporters ont pris d’assaut la billetterie en un temps record, illustrant l’attente suscitée par ce duel de prestige. Ceux qui n’ont pas pu obtenir de place devront se contenter de suivre le match à distance, mais l’excitation reste à son comble pour ce choc très attendu.



All available tickets for the #ThreeLions' game against Senegal at The City Ground have now sold out.



Thanks for your amazing support. See you in June, @NFFC ! ❤️‍🔥 pic.twitter.com/ATkokhCvf1

