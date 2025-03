Qualifications Mondial-2026 - Sénégal-Togo : Victoire impérative pour les Lions

Tenu en échec samedi dernier à Benghazi (Libye) par une teigneuse équipe du Soudan (0-0), le Sénégal accueille le Togo demain mardi au stade Abdoulaye Wade de Diamniadio, dans le cadre de la 6e journée des qualifications pour la Coupe du monde 2026. Relégués à la 3e place du groupe B derrière le Soudan (1er,11 pts) et la RD Congo (2e,10 pts), les Lions n'ont plus droit à l'erreur dans une rencontre cruciale pour la course à la qualification.

Avec 9 pts au compteur, le Sénégal ne peut pas se permettre de concéder un second faux pas à domicile, après le match nul face à la RD Congo (1-1) lors de la 3e journée.

Dans le même temps, le leader soudanais affronte la lanterne rouge du groupe, le Soudan du Sud (2 pts), un adversaire largement à sa portée. Ce qui oblige les Lions à s'imposer pour rester dans la course.

Même si les hommes de Pape Thiaw gardent leur destin en main, ils doivent non seulement gagner, mais aussi montrer un visage plus séduisant par rapport à ce qu’ils ont produit face aux Crocodiles du Nil, sous peine d’installer le doute au sein de la Tanière, à quelques mois de la CAN-2025.

Après la prestation insipide livrée à Benghazi, la bande à Sadio Mané est donc très attendue pour rassurer des supporters qui n’ont pas caché leur frustration et leur déception après le match contre le Soudan.

Face au Togo, pour ce derby de l’Afrique de l’Ouest, le sélectionneur Pape Thiaw sera contraint d’apporter des changements. Le forfait de Pape Guèye l'oblige à revoir l’animation au milieu de terrain, un secteur qui a manqué d’inspiration, samedi dernier. L’attaque sénégalaise, amorphe, pourrait également être remaniée avec la possible titularisation d’Assane Diao, auteur d’une bonne entrée en jeu face au Soudan.

Si les Lions n’ont d’autre alternative que d’empocher les trois points, ce match s’annonce loin d’être facile. Le Togo est une équipe qui a souvent posé des problèmes au Sénégal. On se souvient du fameux match du 18 juin 2005, lorsque les Éperviers avaient arraché un match nul (2-2) à Dakar, éliminant ainsi le Sénégal sur la route du Mondial-2006 en Allemagne.

Même si les Éperviers ne comptent plus dans leurs rangs un certain Emmanuel Adebayor, qui avait martyrisé les Lions lors de ces qualifications, ils restent une équipe compétitive et toujours très motivée à l’idée d’affronter le Sénégal. Avec leur redoutable attaquant Kevin Denkey, les hommes de Daré Nibombé auront à cœur de créer l’exploit à Dakar.