CAN U17 Maroc-2025 - Bilan de la phase de poules : Des buts, des pépites et des larmes

La phase de poules de la CAN U17 est désormais terminée. Les huit équipes qualifiées pour les quarts de finale ont également validé leur billet pour la Coupe du monde de la catégorie prévue au Qatar, en 2025. Ce premier tour a été marqué par un véritable festival offensif, avec 77 buts inscrits en 24 matches. Il a aussi vu l’éclosion de jeunes talents prometteurs, futurs visages du football africain. Mais il a également laissé place à des scènes de tristesse, avec des éliminations douloureuses pour certains jeunes joueurs.

En tout, 24 matchs ont été disputés lors de cette première moitié de compétition, pour un total de 77 buts. Les rencontres Afrique du Sud-Côte d’Ivoire (4-3) et Centrafrique-Angola (6-1) figurent parmi les plus prolifiques. Avec 10 buts marqués, la Côte d’Ivoire termine meilleure attaque de cette phase. À l’inverse, le Sénégal, tenant du titre, ne compte que trois buts en trois matchs – la plus faible attaque parmi les qualifiés – mais n’a encaissé aucun but. Avec un tel rendement offensif, les quarts de finale promettent un spectacle de haut niveau.

Bien que nous ne soyons qu’à la moitié du tournoi, cette 15e édition de la CAN U17 a déjà révélé plusieurs jeunes talents à fort potentiel. Auteur de 6 buts en 3 matchs, l’attaquant ivoirien Alynho Haidara est incontestablement l’attraction de ce premier tour. Rapide, puissant et très efficace devant le but, ce joueur de 16 ans est bien parti pour décrocher le titre de Meilleur buteur du tournoi.

Autre attaquant en vue : Ashraf Lookman Tapsoba. L’avant-centre des Étalons du Burkina Faso, auteur de 4 réalisations, a brillé dans ce premier tour. Il a été le grand artisan de la double qualification de son pays.

Parmi les autres révélations de cette phase de groupes, deux jeunes Marocains : le meneur de jeu Abdallah Ouazane (15 ans) et l’attaquant Iliès Belmokhtar (16 ans). Le premier s’est distingué avec 2 buts et 2 passes décisives, tandis que le second a impressionné avec ses 3 buts et 2passes décisives.