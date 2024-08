Prix du loyer : Dr Malick Diop propose une loi sur la caution

Le Dr Malick Diop a, lors d’un entretien sur la télévision nationale Rts1, affirmé avoir déposé une proposition de loi à l’Assemblée nationale concernant le loyer.

« En mai 2023, j'ai déposé sur la table du Président de l'Assemblée nationale une proposition de loi visant à rendre obligatoire le versement de la caution de garantie des loyers à la Caisse des dépôts et consignations (Cdc). Cette proposition de loi est extrêmement importante parce qu’elle est issue d’un problème public que j’ai identifié

», a dit le député de Benno bokk yaakaar (Bby), lors de l’émission « Point de vue ».

À en croire, le vice-président de l’Assemblée nationale, cette proposition de loi est animée par le fait que les bailleurs ne rendent pas les cautions aux locataires à leurs sorties.

« Parce qu’aujourd’hui les locataires sénégalais qui sont plus de 95% sont dans d’énormes difficultés et c’est ce que j’appelle la dictature des bailleurs parce que naturellement ils reçoivent les cautions de loyer des Sénégalais et à la sortie de la personne qui a été locataire, c’est comme l’être mort, elle perd totalement la caution. Et je me dit que l’Etat du Sénégal a ce devoir là de légiférer sur ce sujet premièrement mais deuxièmement de tout faire pour que les cautions des Sénégalais soient sécurisées dans le cadre d’une caisse qui sera la Cdc », a expliqué l’ex directeur général de l’Asepex.

Selon le porte-parole de l'Alliance des forces de progrès (Afp), cette loi, à forte portée sociale, cherche à équilibrer les relations entre bailleurs et locataires, en sécurisant la caution tout en l'utilisant pour promouvoir le logement social et relancer le système de location-vente au Sénégal.