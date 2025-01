Ousmane Sonko planche sur la réduction de la facture d'électricité

La facture énergétique, notamment le coût de l'électricité, pourrait baisser durant les prochaines semaines, voire mois. En conseil des ministres ce mercredi 22 janvier, le Premier ministre Ousmane Sonko a souligné l'urgence de la restructuration du secteur de l’énergie et annoncé la création d’un Comité interministériel sous la coordination du ministre de l’Énergie, du Pétrole et des Mines.

La mission du comité interministériel sera d'élaborer une feuille de route et un plan d’actions pour résoudre les problèmes conjoncturels et structurels du secteur énergétique. Le comité devra proposer des solutions pérennes pour réduire la facture énergétique et garantir une énergie abordable et accessible pour les populations et les entreprises, tout en respectant les contraintes budgétaires du pays.

Le comité interministériel aura également pour tâche de finaliser le projet de loi portant restructuration de la Senelec pour moderniser et renforcer sa gouvernance et finaliser le décret sur la participation des investisseurs sénégalais et le plan de contenu local dans le secteur de l’électricité, pour garantir une plus grande implication des acteurs locaux dans le développement du secteur.