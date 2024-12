Officiel : Mbaye Niang confirme son départ du Wydad AC

Dans un message poignant publié sur son compte Instagram, l’attaquant sénégalais de 30 ans a officialisé la résiliation de son contrat avec l’une des plus grandes équipes de la Botola Pro.



L’ancien joueur de clubs européens prestigieux comme le Stade Rennais, les Girondins de Bordeaux, l’Adana Demirspor ou encore Empoli, quitte donc le Wydad après avoir disputé seulement huit matchs et inscrit deux buts. Une aventure très brève mais marquée par un certain impact.



Dans son message, Mbaye Niang a exprimé toute sa reconnaissance envers le club et ses supporters : « L’histoire du club, le projet, mais surtout la ferveur des supporters m’ont, depuis le début, motivé à vous rejoindre. Je remercie les dirigeants pour leur confiance. Vous, supporters, êtes le cœur et l’âme de Wydad, et vos encouragements ont été une véritable source de force et de motivation pour moi à chaque match. »



L’attaquant a également tenu à souligner l’importance de ses coéquipiers et de l’esprit collectif au sein du Wydad. « J’ai tout donné pour contribuer au mieux à la réussite du club, et je pars avec la fierté d’avoir été l’un de vos joueurs. » Niang conclut son message en affirmant : « Ce club m’a marqué, et je resterai toujours l’un de vos premiers supporters. À mes coéquipiers, continuez à vous battre et à tout donner sur le terrain pour faire briller Wydad ! »



Le départ de l’international sénégalais est un véritable coup dur pour le club, qui espérait en lui un renfort de poids. Cependant, Mbaye Niang, qui a évoqué ce départ comme « un au revoir » et non un « adieu », laisse entendre qu’il ne ferme pas la porte à un éventuel retour dans le futur.



Avec ce départ prématuré, Niang retrouve sa liberté, de nouveau sans contrat, et devra désormais se tourner vers de nouvelles opportunités, peut-être sur le marché européen ou ailleurs, alors que son aventure casablancaise se termine de façon plutôt inattendue.