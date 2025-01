Match amical : Les Three Lions veulent défier les Lions

Deux ans et un mois après leur affrontement en 8es de finale de la Coupe du monde 2022 au Qatar, marqué par une nette victoire de l’Angleterre (3-0), les Three Lions et les Lions pourraient bientôt se retrouver.

En effet, l’Angleterre a proposé au Sénégal un match amical à Nottingham. Cette rencontre, qui promet d’être intéressante, opposerait le dernier finaliste de l’Euro, l’Angleterre, au Sénégal, vainqueur de la CAN-2021.

Selon "Le Quotidien", la Fédération sénégalaise de football (FSF) a confirmé avoir reçu une proposition de la Fédération anglaise concernant ce match amical. La rencontre pourrait être programmée pour le mois de juin 2025.