Les Lions sans Sadio Mané : voici ce que disent les chiffres

Blessé à un genou, Sadio Mané va manquer les matchs des Lions contre la RDC, ce jeudi 6 juin au stade Abdoulaye-Wade de Diamniadio, et la Mauritanie, dimanche 9, pour le compte des troisième et quatrième journées des qualifications du Mondial 2026. Ce sera les 18e et 19e fois que l’attaquant d’Al-Nassr manque une sortie du Sénégal sous Aliou Cissé.



En tout donc, le double Ballon d’or a raté 17 rencontres depuis que le technicien de 48 ans a pris les rênes de la Tanière. D’après Stades, qui a fait le décompte, sans leur star, les Lions se sont imposés 10 fois pour 4 nuls et 3 défaites (voir ci-dessous).



Sadio Mané (6869 mn, 78 matchs) est, après Kalidou Koulibaly (79 matchs, 7018 mn), le joueur le plus utilisé par Aliou Cissé. Il est le meilleur buteur de l’histoire de la sélection nationale A avec 43 buts en 107 sélections. Avec en plus ses 25 passes décisives, l’ancien joueur de Liverpool est impliqué dans 37% des 160 des champions d’Afrique 2021.



Les 17 matchs des Lions (sous Aliou Cissé) sans Sadio Mané



8 janvier 2017 : Libye-Sénégal : 1-2 (amical)



23 janvier 2017 : Sénégal-Algérie : 2-2 (CAN 2017)



5 juin 2017 : Sénégal-Ouganda : 0-0 (amical)



10 juin 2017 : Sénégal-Guinée équatoriale : 3-0 (éliminatoires CAN 2019)



14 novembre 2017 : Sénégal-Afrique Sud : 2-1 (éliminatoires Mondial 2018)



23 mars 2018 : Sénégal-Ouzbékistan : 1-1 (amical)



31 mai 2018 : Luxembourg-Sénégal : 0-0 (amical)



16 octobre 2018 : Soudan-Sénégal : 0-1 (éliminatoires CAN 2019)



16 juin 2019 : Sénégal-Nigeria : 1-0 (amical)



23 juin 2019 : Sénégal-Tanzanie : 2-0 (CAN 2019)



9 novembre 2020 : Maroc-Sénégal : 3-1 (amical)



14 novembre 2021 : Sénégal-Congo : 2-0 (éliminatoires CAN 2021)



21 novembre 2022 à Doha : Sénégal-Pays-Bas : 0-2 (Mondial 2022)



25 novembre 2022 à Doha : Qatar-Sénégal : 1-3 (Mondial 2022)



29 novembre 2022 à Doha : Équateur-Sénégal : 1-2 (Mondial 2022)



4 décembre 2022 à Doha : Angleterre-Sénégal : 3-0 (Mondial 2022)

8 janvier 2024 à Diamniadio : Sénégal-Niger : 1-0 (amical)