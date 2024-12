Interdiction « Fëgg diaye » : Le démenti-confirmation du ministre du Commerce

Faut-il rappeler ou bien apprendre tout bonnement au ministère du Commerce ce que démenti veut dire ? À la suite de la circulation d’informations faisant état d’une annonce par le ministre du Commerce de l’interdiction d’importation des habits de seconde main (‘’Fëgg diaye’’), les services de Serigne Guèye Diop ont sorti un communiqué pour démentir l’information.

Mais, à la lecture du communiqué, on se pose la question de savoir que dément le ministère au juste.

Si ce communiqué vise à démentir, il a fait le contraire de ce qu’il voulait faire. On l’appellera peut-être un démenti-confirmation.

En effet, tout dans le communiqué indique que le ministre Serigne Guèye Diop est l’auteur de l’annonce qui lui est attribuée. Ces deux passages qui suivent en sont la parfaite illustration : « Il convient de souligner qu'il ne s'agit en aucun cas d'une mesure immédiate ou d'une interdiction brutale, comme cela a été interprété ». « La décision annoncée fait partie d’une stratégie à moyen et long terme visant à soutenir et développer le secteur textile local, en encourageant la production nationale et la création d’emplois dans ce secteur clé de notre économie ».

Rien qu’à travers ces extraits, on comprend qu’il y a donc ‘’une mesure’’, ‘’une interdiction’’, même si elle n’est ni ‘’immédiate’’ ni ‘’brutale’’. Le ministère confirme qu’il y a bel et bien une ‘’décision annoncée’’, peu importe qu’elle fasse partie ‘’d’une stratégie à moyen et long terme’’.

Après le communiqué, voyons à présent les propos du ministre disponibles dans une vidéo de l’APS. Après un développement sur la nécessité d’avoir de la valeur ajoutée au lieu d’exporter les produits, Serigne Guèye Diop déclare : « Je vais interdire tout ce qui est importation de matière première. On va le faire, à commencer par le ’Fëgg diaye’’. Si on veut développer l’industrie locale, il faut la protéger. » Inutile de rappeler au ministre que le ‘’Fëgg diaye’’ est un produit fini et non une matière première.

A la lecture de ces faits, il y a lieu de regretter que le ministère du Commerce sorte un communiqué pour se démentir. En vérité, le démenti s’adresse au ministère et à son ministre et non à ceux-là qui ont véhiculé l’information. Le département de Serigne Guèye Diop aurait été plus inspiré de sortir un communiqué de précision. Rien n’empêche le ministre d’avoir le courage d’assumer ses propos pour ensuite préciser que la mesure n’a rien d’immédiat ou de brutal.

Il aurait pu user de la pédagogie utilisée dans les derniers paragraphes du communiqué pour expliquer le bien-fondé, mais aussi rassurer sur le caractère graduel de l’interdiction et l’accompagnement qui va avec au profit des acteurs impactés.