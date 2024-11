Il faut abroger cette honteuse loi d’amnistie, (Pape Alé Niang)

Est-il nécessaire de discuter de la nécessité d’abroger cette puante loi d’amnistie ? Je ne le crois pas. Après les douloureuses événements traversées par le peuple sénégalais, il urge plus que jamais de réunir toutes les conditions afin de lutter contre l’impunité et de garantir la transparence et la justice pour les victimes de crimes et de tortures. Et pour cela il est essentiel d’abroger cette abominable loi d’amnistie qui encourage l’impunité et cherche à cacher la vérité au peuple sénégalais.

Une loi d’amnistie est souvent décrite comme une mesure destinée à promouvoir la réconciliation et la stabilité après une période de conflit ou de violence. Cependant, celle votée en catimini et presque aux forceps dans les heures les plus sombres de notre histoire politique ne visait en réalité qu’à protéger les auteurs de crimes graves, et leur faire éviter des poursuites judiciaires.

L’une des raisons principales pour abroger la loi d’amnistie est qu’elle encourage l’impunité. En offrant une protection légale aux auteurs de crimes. cette loi fait en sorte que les responsables ne soient jamais tenus pour responsables de leurs actions. Cela envoie un message dangereux selon lequel les personnes en position de pouvoir peuvent agir en toute impunité, sans craindre d’être confrontées aux conséquences de leurs actes. Et on se retrouve dans une situation, où les victimes sont privées de justice et où les crimes restent impunis.

En plus de favoriser l’impunité, la loi d’amnistie a également un impact négatif sur la mémoire historique et la recherche de la vérité. En exemptant les auteurs de crimes graves de toute responsabilité, cette loi empêche la société de faire face à son passé et d’affronter la réalité des violations des droits de l’homme. Les victimes n’ont pas la possibilité de retrouver la justice ou de comprendre ce qui leur est arrivé, tandis que les auteurs de crimes peuvent continuer à vivre normalement, sans jamais être confrontés aux conséquences de leurs actes.

Des choses abominables se sont passées dans ce pays. Qui ne se souvient pas de ces nervis lourdement armés, à coté des forces de l’ordre, et qui tiraient des balles réelles sur de pauvres manifestants. Le dossier Fulbert Sambou et Didier Badji décédés dans des conditions louches ne mérite-t-il pas d’être élucidé ? Et les cas de torture avérés. Le Sénégal compte combien de mutilés, d’infirmes à vie à cause de la répression sauvage et barbare des manifestations. J’ai vu l’horreur de mes propres yeux pendant mes moments de détention entre la cave et les retours de parquet. Doit-on accepter qu’une funeste loi d’amnistie puisse nous empêcher de mener des enquêtes et des poursuites judiciaires. Les victimes n’ont-elles pas le droit de connaitre la vérité et de rechercher justice.

L’abrogation de cette loi d’amnistie est donc essentielle pour permettre aux victimes de retrouver justice et vérité.

Pour un Sénégal nouveau , nous devons mettre fin à l’impunité . Les violations des droits de l’homme ne doivent plus être tolérées . Ceux qui s’y livrent devront faire face aux conséquences de leurs actes.

L’abrogation de cette loi d’amnistie au Sénégal est donc essentielle pour lutter contre l’impunité, promouvoir la vérité et garantir la justice pour les victimes d’exactions abominables.



Les Sénégalaise veulent connaitre la vérité même si elle douloureuse. L’abrogation de cette loi facilitera la recherche de cette vérité et permettra aux victimes de partager leur histoire, ce qui est crucial pour la réconciliation nationale et la guérison des blessures de ce passé douloureux .