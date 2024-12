Gambie : Ousmane Sonko chez Adama Barrow

Le Premier ministre, Ousmane Sonko, sera en visite en Gambie ces vendredi 19 et samedi 20 décembre. Sur place, le chef du gouvernement co-présidera, avec le vice-président gambien, deux événements. Le premier est la réunion de la Commission consultative conjointe chargée du suivi de la coopération entre les deux pays voisins. Celle-ci ne s’est pas tenue depuis 2011, souligne-t-on dans le communiqué du Conseil des ministres de ce mercredi, source de l’information. Le second événement, complète le texte, c’est la cérémonie d’ouverture de la deuxième édition du Forum économique, commercial et d’investissement sénégalo-gambien.