Football-JO Paris 2024/Argentine-Maroc (2-2) : les Lions de l’Atlas concèdent le nul dans le bout du temps additionnel

Pour son entrée en matière dans le tournoi Olympique des Jeux de Paris 2024, la sélection des Lions de l’Atlas qui menait par deux buts à zéro, a laissé échapper la victoire devant l’Argentine, en concédant la nul à la toute dernière minute du temps additionnel. Du coup, Le Maroc et la sélection Albiceleste partagent et provisoirement les commandes de la poule B.



Trois jours après avoir perdu (1-0) face à la Guinée, une autre sélection africaine qualifiée pour les JO, la sélection Albiceleste a failli de nouveau se faire scalper par une sélection du continent. Menés (0-2) par les Lions de l’Atlas après 51 minutes de jeu, les hommes de Javier Mascherano sont parvenus à revenir à la marque, dans le bout du bout du temps additionnel (16 minutes).



La nation récente vainqueur de la Copa America et première au classement mondial du classement FIFA, a failli faire les frais des Olympiques du Maroc, la première nation africaine à atteindre les demi -finales d’un Mondial. Les Lions de l’Atlas, qui menaient par 2 but à zéro sur un doublé de Soufiane Rahimi, aux 45+2 et 51e, se sont sabordés. Giuliano Simone a redonné espoir aux siens (68e, 1-2), vanter que Christian Médina ne sauve l’Argentine, d’un revers d’entrée (90+16, 2-2). Dans ce choc, 6 cartons jaunes ont été distribués, dont 2 pour les Sud-Americains et 6 pour les Africains.



Grace à ce nul, au goût amer, le Maroc partage provisoirement de la première place avec son rival du jour, dans une poule B où figurent aussi, l’Irak et l’Ukraine.