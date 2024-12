Foot: Liverpool enfonce Manchester City (2-0), distancé de 11 points

Le leader Liverpool a remporté dimanche le choc de la 13e journée de Premier League contre Manchester City (2-0), le quadruple tenant du titre, cinquième à onze points des "Reds" après une quatrième défaite consécutive en championnat.

Cody Gakpo (12e) et Mohamed Salah sur penalty (78e) ont offert à leur entraîneur Arne Slot une dix-huitième victoire en vingt matches, toutes compétitions confondues.

Pep Guardiola, à l'inverse, est reparti d'Anfield avec un septième match consécutif sans victoire (six défaites, un match nul), une série que le manager espagnol multi-titré n'avait jamais connu dans sa carrière.

Le sommet de dimanche a confirmé l'état de forme étincelante de Liverpool, intouchable en Premier League (11 victoires en 13 matches). Ses plus proches poursuivants, Arsenal et Chelsea, se trouvent neuf points derrière.

Quatre jours après le succès contre le Real Madrid (2-0), les supporters des "Reds" ont vu leur équipe étouffer Manchester City d'entrée, notamment dans un premier quart d'heure à sens unique où ils ont empilé cinq occasions de but, contre aucune pour leurs visiteurs.

Il y a eu deux têtes de Virgil van Dijk, sur le poteau (11e) et de peu à côté (19e), une frappe de Trent Alexander-Arnold passée proche (34e) et, surtout, le but de Gakpo après un centre fort de Salah au second poteau (12e, 1-0).

Manchester City n'a eu qu'une occasion véritable en première période, un extérieur du pied de Rico Lewis non cadré (39e), mais s'est montré plus dominateur après la pause.

Cela n'a pas empêché Liverpool de continuer à mettre sous pression le gardien Stefan Ortega, contraint à un bel arrêt devant Gakpo (51e) et heureux de voir Salah gâcher un face-à-face (56e).

L'Egyptien a finalement réussi à battre la doublure d'Ederson sur un penalty (78e, 2-0) obtenu par Luis Diaz.

Guardiola avait décidé de laisser son gardien N.1 sur le banc, coupable comme d'autres de l'improbable fiasco vécu mardi contre Feyenoord (3-3), où les Mancuniens ont laissé filer un avantage de trois buts.