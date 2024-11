En colère contre les autorités : Le sélectionneur des Lions du basket menace de démissionner

Malgré les trois victoires de ses poulains en autant de sorties, lors de la deuxième fenêtre de la Fiba éliminatoire à l’Afrobasket masculin 2025, le coach des Lions, Desagana Diop, est en colère contre les autorités chargées de la gestion du sport.

En conférence de presse après la victoire contre le Cameroun ce dimanche, le technicien sénégalais a mis à nu certains problèmes lors de la préparation. «Je suis venu en équipe nationale grâce à Boniface Ndong et Makhtar Ndiaye. Quand j’étais joueur, il y avait toujours ces problèmes de primes, de transport, entre autres. Je sais les efforts consentis par la fédération qui a financé le stage au mois d’août. Je n’ai pas de problème, mais je n’accepte pas certaines choses. Il y a des joueurs qui ont reçu leurs billets tardivement ; ce n’est pas normal. Certains ont passé des heures dehors, parce qu’on n’a pas payé l’hôtel. Ils sont restés de 12 h à 15 h en attendant qu’on règle le problème», regrette-t-il.

Desagana Diop a même menacé de quitter le banc des Lions, si les autorités ne sont pas prêtes à financer les campagnes de l’équipe nationale de basket.