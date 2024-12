El Malick Ndiaye aux députés : “Je prends l’engagement de travailler avec vous dans un esprit de dialogue, d’ouverture et de justice”

El Malick Ndiaye, nouveau président élu à la tête de l’Assemblée nationale, a adressé une lettre de remerciement au Président de la République, Bassirou Diomaye Faye et le président du parti Pastef, Ousmane Sonko pour leur « soutien indéfectible et leur amitié constante ». Il a profité de l’occasion pour rassurer les députés de la 15e législature de son engagement à travailler dans « un esprit de dialogue, d’ouverture et de justice ».

« Quel honneur pour ma modeste personne ! Honneur que j’accepte comme un sacerdoce et avec toute la mesure qui sied. Grâce à votre confiance, à votre engagement indéfectible et à votre soutien constant, j’accepte de porter cette responsabilité pour servir notre grande nation », a écrit El Malick Ndiaye sur X (ancienne Twitter).

Le nouveau président de l’Assemblée nationale a réitéré ses sincères remerciements « à Son Excellence le président de la République du Sénégal, Bassirou Diomaye Faye, ainsi qu’au président de notre formation politique, le Premier ministre Ousmane SONKO. Leur soutien indéfectible et leur amitié constante, depuis les premiers jours du Pastef, me sont précieux. Ensemble, nous avons cheminé dans la détermination pour faire du Sénégal une nation souveraine et un pays prospère afin que chaque Sénégalaise et chaque Sénégalais puisse laisser s’exprimer son plein potentiel ».



El Malick Ndiaye s’est aussi adressé aux députés du parti au pouvoir (Pastef) ainsi qu’à tous les députés de la 15e législature pour leur faire part de son engagement à travailler dans « un esprit de dialogue, d’ouverture et de justice ».



« A mes chers collègues députés, je tiens particulièrement à vous remercier d’avoir porté votre choix sur ma modeste personne. Votre confiance m’honore et m’engage à servir cette institution avec rigueur et responsabilité. Je prends l’engagement de travailler avec vous dans un esprit de dialogue, d’ouverture et de justice. Ensemble, en nous inspirant des valeurs de Jub, Jubal, Jubbanti, nous bâtirons une Assemblée exemplaire, inclusive, moderne et digne de la confiance que nous a accordé le peuple », a-t-il lancé.



À ses camarades de « lutte du Pastef » et à ses « compagnons de chaque étape », M. Ndiaye il leur a exprimé sa « reconnaissance la plus sincère. Ensemble, nous avons partagé des espoirs, surmonté des épreuves, et tracé le chemin qui nous a conduits à cette victoire commune… ».