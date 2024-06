Coupe du monde 2026 (Q) : Le Sénégal accroché par la RDC (1-1)

a été tenu en échec jeudi soir sur la pelouse du stade Me Abdoulaye Wade de Diamniadio par

(1-1), pour le compte de la 3e journée des éliminatoires de la

. Les Lions ont ouvert le score juste avant la mi-temps, puis ont été rattrapés en fin de match après un incroyable loupé de Nicolas Jackson

.

Cet incroyable loupé ne restait pas sans conséquence. Puisque trois minutes plus tard, Fiston Mayele, sorti du banc une minute plus tôt, contrôlait une passe en retrait d’un autre rentrant, Chadrac Akolo, et expédiait un missile dans la lucarne d’E. Mendy scotché sur sa ligne de but (1-1, 85e). Le Sénégal ne reprenait pas les devants, malgré des intentions ultimes dans les arrêts de jeu. Conséquence, il perd la deuxième place du groupe B au profit du Soudan, surprenant leader après sa victoire un peu plus tôt face à la Mauritanie (0-2). La RDC reste, elle, au contact à la troisième place avant son match face au Togo dimanche. Les Lions peuvent nourrir des regrets.