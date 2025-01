Can-2025 : Tout savoir sur la procédure du tirage au sort, ce lundi, à 18 h

Le tirage au sort de la Can-2025 aura lieu ce lundi à partir de 18 heures à Rabat, capitale du Maroc et pays hôte de la compétition. Les 24 équipes qualifiées seront réparties en six groupes de quatre équipes chacun. Le Maroc, en tant que pays organisateur, sera automatiquement placé à la tête du groupe A.

La Côte d’Ivoire, championne d’Afrique en titre, sera également positionnée en tête de l’un des cinq autres groupes, étant placé dans le chapeau 1.

Les équipes restantes seront classées dans les chapeaux 1 à 4, conformément à leur position dans le classement FIFA du 19 décembre 2024, selon la répartition suivante :

Chapeau 1 : Maroc (A1), Sénégal, Égypte, Algérie, Nigeria et Côte d’Ivoire

Chapeau 2 : Cameroun, Mali, Tunisie, Afrique du Sud, RD Congo et Burkina Faso

Chapeau 3 : Gabon, Angola, Zambie, Ouganda, Guinée équatoriale et Bénin

Chapeau 4 : Mozambique, Comores, Tanzanie, Soudan, Zimbabwe et Botswana

La boule du Maroc sera tirée en premier du chapeau 1 et placée en position A1. Les boules du chapeau 4 seront ensuite tirées dans l’ordre pour remplir les positions A4, B4, C4, D4, E4 et F4. Les boules du chapeau 3 seront tirées de manière similaire pour occuper les positions A3, B3, C3, D3, E3 et F3. Les boules du chapeau 2 suivront, assignées aux positions A2, B2, C2, D2, E2 et F2. Enfin, les boules restantes du chapeau 1 (à l’exception du Maroc) seront tirées pour compléter les positions B1, C1, D1, E1 et F1.