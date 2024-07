Audit des ministères et directions : Diomaye Faye envoie l’artillerie lourde

Plus de 70 directions, agences et fonds publics sont en train d’être fouillés. Une mission d’audit de grande ampleur menée par l’Inspection générale de l’État (IGE), rappelle Le Témoin.



« Pour mener à bien ces contrôles approfondis, le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a mobilisé plus de 30 limiers de l’IGE », révèle le journal.



Celui-ci avance que les auditeurs sont assistés dans leurs tâches par de « nombreux experts financiers, bancaires et fiscalistes chevronnés ».



Lors de l’audit, glisse la source, les anciens ministres, Dage, conseilles techniques, comptables et autres personnalités visés, devront « fournir les pièces justificatives » pour la reddition des comptes.