Affaire Samuel Sarr : après Harouna Dia, Ousmane Sonko convoque...

L'AS annonce un rebondissement dans l'affaire Samuel Sarr. Le Premier ministre Ousmane Sonko a reçu ce jeudi le patron de la société turque Çalik Enerji. Ladite partie, souffle le journal, réclame plus de 60 millions d'euros, soit plus de 39 milliards de francs Cfa, à Harouna Dia et Cie dans le cadre de l'affaire West Africa Energy (Wae).



«[Wae], une société constituée par des hommes d'affaires sénégalais, a signé un contrat avec la société turque Çalik Enerji et le groupe américain General Electric [GE] pour la construction d'une centrale électrique de 300 MW au Cap des Biches à Rufisque», renseigne la source.



Aujourd'hui, la bataille des actionnaires mine le projet en question. Pour rappel, Samuel Sarr a été transféré au pavillon spécial de l'hôpital Aristide Le Dantec. L'ancien ministre de l’Énergie, poursuivi pour abus de biens sociaux portant sur 8 milliards de francs Cfa, a été arrêté suite à une plainte de Moustapha Ndiaye, actionnaire du projet, qui aurait agi en tant que Président du Conseil d’administration (Pca), un titre que lui conteste Samuel Sarr.



«Le patron de la société turque [est] celui qui tire les ficelles de [l']arrestation [de Samuel Sarr]», souffle L'AS. Qui, revenant sur l'audience, confie qu'il s'agissait pour le chef du gouvernement d'avoir «une bonne compréhension du dossier».