Yewwi dans la rue : la manif qui sera autorisée, celles qui seront interdites

Yewwi Askan Wi prévoit une série de manifestations ces mardi et mercredi à travers le pays. Les membres de la coalition de l’opposition ont déclaré que celles-ci se tiendront avec ou sans l’autorisation des préfets.



Ousmane Sonko, Khalifa Sall et Cie risquent de déchanter. D’après Les Échos, si leur méga meeting prévu ce mardi au terrain Acapes des Parcelles Assainies sera autorisé, les manifestations programmées demain seront à travers le pays en revanche interdites. «Il n’est pas possible d’autoriser toutes les manifestations», estiment des sources du journal, sans avancer d'explications.



Reste à savoir si Yewwi se conformera aux interdictions annoncées, le cas échéant.