Comex pléthorique, salaires indus… : ce que le foot amateur reproche à la Fédération sénégalaise de football

Le Collectif des clubs du football amateur avait saisi le ministère de la Jeunesse, des Sports et de la Culture, pointant des manquements supposés dans la gouvernance du football au Sénégal. Cette initiative avait poussé la nouvelle ministre a demandé le report de l’Assemblée générale de la Fédération sénégalaise de football (FSF), initialement prévue le 13 juillet et finalement calée au 21 septembre prochain.

Alors que la Fédé vient de rendre public ses rapports d’activités et financier, mis à la disposition du ministère de la Jeunesse, des Sports et de la Culture, notamment, un membre du Collectif des clubs du football amateur, Moussa Diaw Dieng, révèle dans les colonnes de Stades leurs griefs contre la gestion de Me Augustin Senghor, le président de la FSF. Il vise deux points : la taille du Comex ne serait pas conforme aux statuts de l’instance et les émoluments des membres de cet organe fédéral, seraient indus.

«[…] L'article 34 des statuts dit que le Comex compte 23 membres. Maintenant s'il est changé, les procédures n'ont pas été respectées. Aucune disposition ne prévoit le passage de 23 à 31 membres. En son point 2, chaque candidat doit être proposé par un membre de - son collège ou de sa catégorie. En son point 5, il est dit que les - candidatures officielles doivent être envoyées au secrétariat de la FSF et parvenir aux membres de la FSF avec l'ordre du jour de l'Assemblée générale où l'élection du Comex est prévue. Voilà comment les statuts proposent l'élection du Comex et nulle part cette procédure n'a été respectée. Voilà des personnes qui n'ont jamais été élues et qui se retrouvent subitement au Comex. Encore une violation flagrante des statuts de la Fédération. Partant de ce constat, toutes les décisions rendues par ce Comex dans sa composition actuelle sont irrégulières et doivent être nulles et non avenues.»

«La FSF est une association de bénévolat. C'est la première fois dans l'histoire du football que les membres du Comex perçoivent, sans aucune base légale, chaque année 3,6 millions FCFA (NDLR: 300 mille FCFA par mois). En tout cas, les statuts ne les prévoient pas. Le code des obligations civiles et commerciales aussi ne le prévoit pas non plus, aucun membre des associations sportives et culturelles ne touche de Salaire. Il n'est prévu nulle part. Ils se sont aussi rangés pour se doter chacun de cette somme. Or, ils voyagent aux frais de la FSF, touchent des primes de match au même titre que les joueurs. Alors que les clubs qui organisent des compétitions (24 journées) reçoivent pour certains 1 million, 2 voire 2,5 millions. Un seul membre de la FSF peut recevoir plus qu'un club amateur, malgré tous les sacrifices consentis pour faire jouer son équipe toute la saison. Il s'y ajoute que pendant les campagnes des Lions certains peuvent recevoir jusqu'à cinquante millions, par individu. Nous osons espérer que la FSF apportera des éclaircissements sur toutes ces histoires de finances lors de la prochaine Assemblée générale […].»