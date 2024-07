CDD Gamou de Tivaouane: Plus de 3.000 agents de police seront mobilisés cette année ( préfet de Tivaouane)

Un Comité Départemental de Développement ( CDD) préparatoire du gamou de Tivaouane a été initié ce mardi 23 juillet 2024.



En présence des membres du comité d'organisation( Coskas), le préfet de Tivaouane, Mamadou Guèye, a fait part des dispositifs qui seront déployés cette année pour une bonne organisation du Maouloud.



Dans le cadre de la sécurité, plus de 3.000 agents de police seront mobilisés avant, pendant et après l'événement religieux à travers une mise en place progressive depuis le premier jour de Bourda. La gendarmerie et les sapeurs-pompiers non plus ne seront pas en reste dans le cadre de ce dispositif.



S'agissant de la santé, il ( dispositif) sera revu à la hausse. Au moins 2.000 agents seront déployés pour assurer une bonne couverture sanitaire, 61 postes médicaux avancés et 65 ambulances médicalisées vont être mobilisées.



Pour les volets, eau, électricité, assainissement etc, des engagements ont été pris par l'ensemble des services présents à ce CDD. À rappeler que cette rencontre sera suivie d'un Comité Régional de Développement ( CRD). Et que le gamou va coïn