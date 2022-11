VIOLENT ACCROCHAGE AUX ABORDS DE LA COMMUNE DE OULAMPANE

Les armes crépitent encore dans le sud du Sénégal. Un violent accrochage entre l’armée et des bandes armées ce mercredi matin a eru pour théâtre les abords du village de Diaboudior dans la commune de Oulampane. L’accrochage s’est produit suite à des opérations de destruction de champs de chanvre indien dans le nord Sindian, dans le cadre de la lutte contre des produits prohibés.



Selon la radio Zig FM, les tirs à l’arme lourde de ce matin pourraient marquer la reprise des opérations de sécurisation de l’armée après une période d’accalmie. L’armée nationale qui, depuis le debut de l’année, avait entamé des opérations de sécurisation et de destruction de toutes les bases supposées du MFDC, des champs de chanvre indien et de lutte contre le trafic de bois, aurait repris ses opérations dans le Nord de Bignona. Ce qui aurait occasionné l’accrochage entre des hommes armés appartenant au MFDC et l’armée nationale. Toujours selon Zig FM, ces éléments armés seraient issus des rangs ou des bases de Paul Aloukassi Bassène..