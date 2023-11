VERDICT DE LA CJC SUR L’AFFAIRE SONKO : L’ETAT DU SÉNÉGAL REMPORTE LA MANCHE

Alors que les Sénégalais et la communauté internationale braquaient les yeux sur la Cour de Justice de la Cedeao ,relativement à la radiation de Sonko sur les listes électorales et la dissolution de son parti Pastef,la juridiction sous-régionale s’est prononcé.

Elle donne raison à l’Etat du Sénégal et déboute Ousmane Sonko sur la dissolution de son parti mais aussi sur sa radiation sur les listes électorales. Voici le message de l’avocat Juan Branco à ce propos.