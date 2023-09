Un Gamou sous les pluies, annonce l’ANACIM

L'Agence nationale de l'aviation civile et de la météorologie annonce des pluies entre mardi et jeudi, alors que le Sénégal commémore le Gamou, marquant la naissance du Prophète Mohamed.

Ce mardi, “des pluies faibles à modérées accompagnées d’orages, intéresseront les régions Sud (Kédougou, Kolda, Ziguinchor, Sédhiou et Tambacounda) et Centre (Kaffrine, Kaolack et Fatick) avec de faibles probabilités sur Diourbel (Touba), Thiès (Tivaouane), Matam et Dakar en fin de soirée”, informe l’ANACIM.