"Triple nationalité" : La grande mise au point de Anta Babacar

Ils s’est susurré, qu’en plus d’être sénégalaise, elle détient une autre nationalité. Mais, Anta Babacar Ngom assure qu’elle est exclusivement sénégalaise. Elle en a fait la précision dans les colonnes de L’Observateur de ce mercredi.



«Je déclare avec fermeté que je respecte pleinement la loi et que je n'ai qu'une seule nationalité, qui est sénégalaise. Je n'ai jamais eu d'autres nationalités. Je suis fière de ma nationalité sénégalaise et je m'engage à servir mon pays avec dévouement et intégrité.



Les allégations de double voire triple nationalités sont infondées et sans fondement. En tant que candidate, je suis soumise aux mêmes lois et exigences que tout citoyen Sénégalais, et j'ai fait face à toute enquête ou vérification pour prouver ma nationalité exclusive.»