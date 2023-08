Touba : Voici le programme de la visite de Macky Sall

Le chef de l'Etat va fouler le sol de Touba ce jeudi dans l'après-midi sous une bonne escorte. Le président Macky Sall accompagné de sa délégation sera accueilli chez Serigne Mountakha Mbacké par le gouverneur de Diourbel Ibrahima Fall en présence de Serigne Bassirou Mbacké Abdou Khadr et d'autres personnalités.



Il va délivrer son message au Khalife général des mourides en présence de sa délégation et des chefs religieux. Le président Macky Sall sera reçu à huis-clos par Serigne Mountakha Mbacké selon une source de Seneweb, sauf changement de programme.



Le chef de l'Etat va se rendre, ensuite, dans la grande mosquée de Touba pour effectuer des prières. Macky Sall pourrait accorder des audiences à certains avant de rentrer.



Aucun acte de sabotage ne sera toleré par les forces de défense et de sécurité ainsi que les Baye Faal qui sont en état d'alerte.