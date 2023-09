Tirage au sort CAN 2023 : les chapeaux probables

Le tirage au sort officiel de la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations aura lieu le jeudi 12 octobre 2023 à Abidjan (Côte d'Ivoire). Le site spécialisé Afrikfoot se projète sur la composition probable des chapeaux.



Le tirage au sort officiel de la célèbre compétition continentale aura lieu le jeudi 12 octobre 2023, soit un mois après cette dernière journée des éliminatoires de la CAN qui s'est achevée mardi soir. Il se déroulera à Abidjan à une heure et dans un lieu encore non communiqués. Les 24 sélections qualifiées pour cette nouvelle édition de la Coupe d'Afrique des nations attendent avec grande impatience ce moment décisif qui déterminera leurs adversaires et donc leurs début de parcours dans la prestigieuse compétition.



Les chapeaux probables pour le tirage au sort :



Chapeau 1

Côte d'Ivoire (pays-hôte)

Sénégal (tenant du titre)

Maroc

Tunisie

Algérie

Égypte

Chapeau 2

Nigeria

Cameroun

Mali

Burkina Faso

Ghana

Afrique du Sud

Chapeau 3

RD Congo

Cap-Vert

Guinée

Zambie

Guinée équatoriale

Mauritanie

Chapeau 4

Guinée-Bissau

Mozambique

Namibie

Angola

Gambie

Tanzanie