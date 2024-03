Vainqueur du Bénin 1-0 : Les Lions assurent le strict minimum

Facile tombeur du Gabon (3-0), l’équipe nationale du Sénégal a dû s’employer pour venir à bout du Bénin (1-0) dans le second et dernier match de cette fenêtre internationale de mars. Une victoire arrachée grâce au 43ème but de Sadio Mané avec les Lions sur un penalty transformé juste avant l’heure de jeu dans une rencontre compliquée où les hommes d’Aliou Cissé n’ont pas été très inspirés.



Le fait marquant de cette rencontre aura été l’entrée en jeu d’Amara Diouf dans les cinq dernières minutes, dans les cinq dernières minutes, sans réussir à se montrer.