Première liste post-Can 2023 : Aliou Cissé fait appel à 31 joueurs dont 5 nouveaux

Ils sont au nombre de 31, les joueurs retenus par Aliou Cissé pour les deux matchs amicaux de l’équipe nationale du Sénégal contre le Gabon (22 mars) et le Bénin (26 mars) prévus au Stade de la Licorne d’Amiens en France. Une première liste post-Can 2023 où on retrouve cinq nouveaux joueurs. Si les convocations de Arouna Sanganté (21 ans), Habib Diarra (20 ans) et de la pépite, Amara Diouf (15 ans), étaient connues depuis quelques joueurs, celles des deux champions d’Afrique U20, Seydou Sano (19 ans) et Mamadou Lamine Camara (21 ans) n’étaient pas forcément attendues.



Ces 5 jeunes joueurs viennent se greffer à un noyau dur habitué à cette Tanière avec la présence de 23 des 27 qui ont été retenus lors de la Can. Seuls Alfred Gomis (manque de temps de jeu), Krépin Diatta (suspension), Youssouf Sabaly (retraite internationale), et Abdallah Sima (blessure) manquent à l’appel.



La liste des joueurs convoqués



Gardiens : Edouard Mendy (Al-Ahli), Seny Dieng (Middlesbrough), Mory Diaw (Clermont).



Défenseurs : Kalidou Koulibaly (Al-Hilal), Abdou Diallo (Al-Arabi Sc), Moussa Niakhaté (Nottingham Forest), Abdoulaye Seck (Maccabi Haifa), Fodé Ballo-Touré (Fulham), Ismail Jakobs (AS Monaco), Formose Mendy (FC Lorient), Arouna Sangante (Le Havre AC), Abdoulaye Niakhaté Ndiaye (ESTAC Troyes), Seydou Sano (Al-Gharafa).



Milieux de terrain : Idrissa Gana Guèye (Everton), Cheikhou Kouyaté (Nottingham Forest), Dion Lopy (Almeria), Lamine Camara (FC Metz), Nampalys Mendy (RC Lens), Pathé Ciss (Rayo Vallecano), Pape Matar Sarr (Tottenham), Pape Guèye (Olympique de Marseille), Habib Diarra (Strasbourg), Mamadou Lamine Camara (RS Berkane).



Attaquants : Sadio Mané (Al-Nassr), Ismaila Sarr (Olympique de Marseille), Boulaye Dia (Salernitana), Habib Diallo (Al-Shabab), Iliman Ndiaye (Olympique de Marseille), Nicolas Jackson (Chelsea), Amara Diouf (Génération Foot), Bamba Dieng (FC Lorient).