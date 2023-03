Sur son lit d’hôpital, Ousmane Sonko donne des nouvelles rassurantes

Attendu à 23 heures, c’est très exactement à 23 heures 45 minutes que Ousmane Sonko est apparu sur le live de Jotna Tv. Visiblement mal en point sur son lit d’hôpital. Les premiers mots du leader de Pastef sont dirigés aux Sénégalais, à ses partisans et sympathisants qui s’inquiètent depuis son hospitalisation jeudi dernier après avoir été malmené et gazé par les forces de l’ordre alors que, soutient-il, il n’avait « aucune obligation de se rendre au tribunal ».

Emmailloté dans un pull à capuchon gris, Ousmane Sonko qui soutient avoir échappé à une énième « tentative d’assassinat », donne des nouvelles rassurantes. « Je vais beaucoup mieux et je sortirai de l’hôpital demain matin », assure-t-il.

Revenant sur les derniers évènements et leurs développements, le maire de Ziguinchor déclare : « ils m’ont aspergé un produit toxique. Dans les minutes qui ont suivies, j’ai eu des difficultés respiratoires et des douleurs aux yeux. Quelques heures après, j’ai eu des maux de ventre. On a envoyé nos habits à l’étranger pour analyse afin d’en savoir plus sur la nature de ce produit et sa toxicité ».