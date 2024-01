Subvention aux trois comités de supporters : L'État dégage 43 millions F CFA

C'est la rondelette somme de 43 millions F CFA que l'État du Sénégal a octroyée aux trois comités de supporters qui accompagnent les Lions à la 34e édition de la Coupe du Coupe d'Afrique des nations Total Energies Côte d'Ivoire 2023.

""Le ministre des Sports, Lat Diop, au nom du chef de l'État, son Excellence Monsieur Macky Sall, a remis une somme de 43 millions, en guise de subvention aux supporters du 12e Gaïndé, Allez Casa et Lébougui. Cette somme a été remise par le ministre des Sports Lat Diop aux responsables de ces trois comités de supporters présents en terre ivoirienne", lit-on dans un communiqué du bureau communication.

Avec une délégation de 200 personnes, le 12e Gaïndé a reçu 20 millions F CFA. Allez Casa a reçu 15 millions F CFA pour une délégation de 100 supporters. Enfin, Lébougui, avec 50 supporters, a eu 8 millions F CFA.

Les trois structures vont accompagnent les Lions à la CAN sont aujourd'hui au nombre de 350 supporters. Un nombre jamais "atteint" pour des comités de supporters.