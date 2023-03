Sonko vs Mame Mbaye Niang : Le procès renvoyé au 30 mars !

Le procès qui oppose Ousmane Sonko à Mame Mbaye a encore été renvoyé au 30 Mars 2023. Le Juge en a décidé ainsi après avoir entendu les différentes parties.



Les débats ont été vifs. Mais finalement, les avocats de Ousmane Sonko ont obtenu gain de cause. Le Juge a décidé du renvoi de l’affaire au 30 mars prochain.



Le procureur estimait lui, que l’affaire a été assez renvoyée et qu’elle est, à présent, en état d’être jugée. Les avocats de Mame Mbaye Niang ont, eux aussi, insisté pour que l’affaire soit jugée ce jeudi.



Mais, les conseils du leader de Pastef ont signifié au juge que leur confrère Me Ciré Clédor Ly étant malade et évacué, ils ne sont pas en état de plaider correctement le dossier. Le juge les a finalement suivis.