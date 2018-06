Sénégal-Pologne-Football-Résultat: Les lions de plain-pied dans la compétition

Les buts ont été marqués par le défenseur polonais Cionek contre son camp à la 37-ème minute. Mbaye Niang a doublé la mise à la 61-ème minute.



Krochowiak a réduit la marque à la 86-ème minute.



Composition des équipes :



Sénégal : Khadim Ndiaye – Moussa Wagué, Salif Sané, Kalidou Koulibaly, Youssouf Sabaly – Idrissa Gana Guèye, Alfred Ndiaye (Cheikhou Kouyaté, 86-ème) – Ismaila Sarr, Mbaye Niang (Moussa Konaté, 75-ème) et Sadio Mané – Mame Biram Diouf (61-ème Cheikh Ndoye). Entraîneur : Aliou Cissé



Pologne : Wojciech Szcesny - Michal Pazdan, Thiago Cionek, Lukasz Piszczek (Bartosz Bereszynski, 83-ème) – Jakub Blaszykowkski (Jan Benrarek, 46è_ème) Gregogorz Krychowiak, Kamil Grosicki, Piotr Zelinski, Maciej Rybus – Arkadius Milik (DawidKownacki, 73-ème), Robert Lewandoswki. Entraîneur : Adam Nawalka



On attendait beaucoup de ce démarrage de la compétition et les Lions ont répondu aux attentes en n’ayant pas offert beaucoup d’opportunités à leurs adversaires.



S’il y a eu des surprises dans la constitution du 11 ayant démarré, le Sénégal n’a pas dérogé à sa manière de jouer, laissant l’initiative du jeu aux Polonais qui n’ont pas été du tout dangereux lors de la première période.



Au contraire, c’est le Sénégal, en plus d’avoir le premier corner, qui a eu les meilleures occasions jusqu’à ce contre bien mené par Mbaye Niang à la 42-ème minute.



Après avoir gagné son duel contre Piszczek, l’attaquant du Torino sert Sadio Mané qui décale Idrissa Gana Guèye dont la frappe a été déviée par le défenseur Thiago Cionek. C’était justement pendant le temps fort des Lions.



En deuxième période, le Sénégal n’a pas changé de position et de déclencheur d’occasions de but. Mbaye Niang se retrouve à la réception d’un contre pour marquer après avoir dribblé le gardien polonais à la 61-ème minute.



Ces deux buts n’ont pas freiné l’ardeur des Polonais qui ont continué et après avoir passé la peur dans le camp adverse avec en premier Robert Lewandowski stoppé irrégulièrement par Salif Sané.



Sur le coup franc, Khadim Ndiaye s’est détendu pour sauver les meubles.



Très actifs sur le côté gauche, les Polonais ont multiplié les centres et il a fallu attendre la 86-ème minute sur un coup franc bien exécuté pour que Gregorz Krychowiak réduise le score.



Les dernières minutes deviennent étouffantes mais les Lions tiennent le bon bout jusqu’à au coup de sifflet final.