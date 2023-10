Sénégal-Cameroun : le match amical maintenu malgré le tirage de la CAN 2023

Le Sénégal et le Cameroun s’affronteront en amical, lundi 16 octobre à Lens. La rencontre aura bel et bien lieu malgré l’issue du tirage de la CAN 2023 qui place les deux équipes dans la poule C en compagnie de la Gambie et de la Guinée.



«Le Sénégal maintient la rencontre contre le Cameroun. Je viens de raccrocher avec Me Senghor (Augustin, président de la FSF)», informe Abdoulaye Thiam, président de l’ANPS, repris par Record.



À preuve, rapporte ce dernier, «la délégation sénégalaise (les officiels présents à Abidjan pour le tirage de la CAN 2023) va se rendre demain matin à Yamoussoukro, pour la première mission de prospection avant de prendre l’avion dans la soirée pour Paris». Ablaye Thiam d'ajouter : «Outre Me Senghor, il y aura également Cheikh Seck et Mayacine Mar.»