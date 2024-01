Sénégal-Cameroun : Rigobert Song annonce la couleur à J-4

(Yamoussoukro) Le sélectionneur des Lions indomptables du Cameroun, Rigobert Song, a annoncé la couleur avant le choc du groupe C, contre le Sénégal, prévu vendredi prochain, à Yamoussoukro, dans le cadre de la 2e journée de la Coupe d'Afrique des Nations 2023.



"On a mal commencé parce qu'on a pris un but qui vient de nous. Après on est revenu au score, mais avec la façon dont on a joué après, on aurait pu gagner mais on ne l'a pas fait. Les débuts d'une compétition, ce n'est pas toujours évident. On sait comment se passent les débuts de certaines équipes. Au début, ils (joueurs camerounais) avaient de la crainte. Ils n'ont pas fait ce qu'on leur avait demandé de faire. Ils ont fait preuve de volonté, je les fécilite. Dieu va nous accompagner la prochaine fois pour qu'on puisse marquer, ce qui nous a manqué aujourd'hui."



"Ce sera un autre match"



"Nous avons vu tous le match, on va se remettre, il y a eu des choses à corriger. Les joueurs sont conscients de cela, nous allons nous réajuster car c'est juste quatre jours de différence. Je pense que les choses iront mieux au prochain match. Je n'ai aucun doute. Sénégal-Cameroun ? Ce match (Cameroun-Guinée) était le plus difficile. Contre le Sénégal (vainqueur de la Gambie 3-0), ce sera un autre match, nous restons positifs. On sait que ce sera pas la même chose que ce que vous avez vu aujourd'hui", a déclaré le technicien camerounais à la fin du match nul contre la Guinée (1-1).



Le match Sénégal-Cameroun se jouera le 19 janvier 2024 à 17h GMT.