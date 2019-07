Sénégal - Bénin (16hGMT) : La composition probable des Lions face aux Écureuils, Diao Baldé parti pour être titulaire

Aliou Cissé pouvait difficilement cacher ses intentions, ce mardi, au moment d'effectuer sa mise en place tactique au terrain annexe du Stade du 30 Juin, à la veille d'affronter le Bénin, pour le compte des quarts de finale de la CAN 2019. Les fédéraux n'étaient d'ailleurs pas les seuls à guetter le moindre mouvement sur la pelouse de la petite enceinte, posée au milieu de l’Air de défense aérienne, dans la périphérie du Caire.



Des riverains ont aussi pu assister derrière les grillages à la traditionnelle séance d'avant-match, en principe autorisée aux médias seulement lors du premier quart d'heure. Tout le monde a pu se rendre compte que le sélectionneur des Lions avait choisi d'opter pour une composition attendue.



Encensé du côté des supporters, Diao Baldé, sur le banc lors des deux derniers matchs des Lions, devrait débuter sur le flanc droit de l'attaque des Lions, aux côtés de Sadio Mané et Mbaye Niang. Le joueur de l’Inter est parti pour être titulaire à la place de l'attaquant du Stade Rennais, victime d’une élongation vendredi dernier contre l’Ouganda. Il est forfait.



Pour ce quart de finale, Aliou Cissé comptera sur une défense à quatre : Lamine Gassama, Cheikhou Kouyaté, Kalidou Koulibaly et Youssouf Sabaly. Alfred Gomis sera dans les buts. Pour le reste, ce sera aussi du classique avec Pape Alioune Ndiaye, Gana Guèye et Henri Saivet au milieu notamment.



La composition probable des Lions :



Alfred Gomis - Lamine Gassama - Cheikhou Kouyaté - Kalidou Koulibaly - Youssouf Sabaly - Pape Alioune Ndiaye - Gana Guèye - Henri Saivet - Sadio Mané - Diao Baldé - Mbaye Niang





